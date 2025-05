Una vasta operazione congiunta contro l’abusivismo commerciale, in particolare legato alla vendita di generi alimentari senza autorizzazione, ha interessato le strade della periferia Nord di Napoli, in particolare il quartiere Scampia e le aree della VIII Municipalità.

Blitz contro l’abusivismo commerciale a Scampia: sequestrati 305 chili di alimenti

In azione gli agenti dell’Unità Operativa Scampia della Polizia Municipale, in collaborazione con il commissariato di Polizia di Stato di Scampia e il personale dell’ASL Napoli 1 Centro, che hanno effettuato controlli mirati lungo diverse arterie cittadine: via Fratelli Cervi, via Baku, via Giovanni Antonio Campano, via Mugnano a Marianella e via De Amicis.

Durante il blitz, sono stati individuati quattro venditori ambulanti abusivi, tutti sanzionati per un importo complessivo di 39mila euro. Un quinto soggetto è riuscito a fuggire abbandonando la merce sul posto.

In totale, sono stati sequestrati 305 chili di alimenti, tra pesce, mitili, frutta, verdura e ortaggi, tutti ritenuti potenzialmente dannosi per la salute pubblica perché esposti agli agenti atmosferici e privi delle più elementari norme igienico-sanitarie. I prodotti sequestrati sono stati immediatamente distrutti con l’ausilio di un mezzo compattatore della società ASIA.