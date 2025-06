Una replica di pistola Magnum, sette telefoni cellulari, attrezzi da scasso di ogni tipo, targhe clonate e persino lampeggianti simili a quelli in dotazione alle forze dell’ordine. È questo il bilancio del materiale sequestrato nel corso di un servizio straordinario di controllo effettuato ieri nel quartiere Scampia dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli e dai militari del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo dei Carabinieri.

Scampia, blitz al campo rom: scoperti lampeggianti, targhe clonate e ricetrasmittenti. Scatta un fermo

Il blitz ha interessato in particolare un insediamento rom di via Circumvallazione Esterna, da tempo sotto la lente delle forze dell’ordine. Durante l’operazione sono state identificate 15 persone, effettuate sei perquisizioni domiciliari e numerose ispezioni in aree comuni, dove è stato rinvenuto materiale potenzialmente utilizzabile per attività illecite.

Oltre alla riproduzione dell’arma e agli strumenti da scasso – tra cui cesoie, piede di porco, mazzole e una smerigliatrice – gli investigatori hanno sequestrato anche ricetrasmittenti a bassa frequenza e diversi dispositivi lampeggianti, strumenti che potrebbero essere stati impiegati per simulare falsi posti di blocco o interventi di emergenza.

Non solo sequestri: al termine del servizio è scattato anche un fermo di Polizia Giudiziaria nei confronti di un uomo, ritenuto responsabile di un furto in abitazione commesso in concorso con altri. L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio e contrasto alla criminalità, con particolare attenzione alle zone a rischio della periferia nord del capoluogo campano.