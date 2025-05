Tentano di truffare un’anziana, ma vengono scoperti e arrestati dalla Polizia di Stato. È accaduto nella mattinata di ieri in via Emilio Scaglione, nel quartiere di Scampia, dove due giovani napoletani di 21 anni, già noti alle forze dell’ordine, sono finiti in manette con le accuse di rapina impropria, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

Scampia. Truffano anziana fingendosi uno dei figli: arrestati due 21enni

La vicenda è iniziata con una telefonata sospetta ricevuta da un’anziana donna: un uomo, fingendosi uno dei figli, le ha chiesto una somma di denaro e alcuni monili in oro, con la scusa di dover pagare le spese di un presunto incidente. A ritirare il denaro sarebbe arrivato poco dopo un complice.

Per fortuna, il vero figlio della signora si trovava in casa al momento della chiamata e ha immediatamente allertato la Polizia. Gli agenti del Commissariato Scampia, giunti rapidamente sul posto, hanno sorpreso i due truffatori mentre prendevano in consegna la busta con il denaro e i gioielli. Alla vista degli agenti, i due hanno tentato la fuga, ma sono stati raggiunti e bloccati dopo una breve colluttazione. I due giovani sono stati arrestati e sono ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.