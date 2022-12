Un bimbo di appena un anno e mezzo è morto soffocato dal cibo mentre era a pranzo con i genitori. I fatti sono accaduto a Faenza lo scorso 30 novembre. Il piccolo, di origine magrebina, è sopravvissuto per sei giorni in ospedale a Rimini.

Un boccone di cibo gli va di traverso: bimbo di un anno muore in ospedale

Nonostante questo, però, il piccolo ha avuto un arresto cardiaco e gli esami hanno evidenziato anche un edema cerebrale, che andava a complicare ulteriormente il suo già critico stato. Per questo è stato deciso di trasferirlo d’urgenza nel reparto di Rianimazione dell’Infermi di Rimini ma, nonostante tutti gli sforzi dei medici, lo scorso 5 dicembre è stata accertata la fine delle funzioni cerebrali e il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso.

La Procura della Repubblica di Rimini ha avviato un’indagine sulla morte del piccolo avvenuta 15 giorni fa. Il sostituto procuratore Davide Ercolani ha richiesto l’autopsia per stabilire l’esatta dinamica dei fatti clinici che hanno portato alla morte del piccolo.

