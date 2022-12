Una neonata di appena una settimana è morta nella mattinata di oggi, giovedì 15 dicembre all’ospedale San Giuliano di Giugliano. La piccola nata da una giovane ragazza residente a Melito, sarebbe arrivata al pronto soccorso già priva di sensi.

Tragedia a Giugliano, neonato muore in ospedale: ipotesi soffocamento

L’ipotesi del decesso è quella del soffocamento durante l’allattamento, ma al momento ci sono degli accertamenti in corso da parte delle forze dell’ordine. La donna, una volta che si è accorta che qualcosa non andava, l’ha trasportata in ospedale in una corsa disperata. I medici hanno tentato l’impossibile ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Probabilmente sul corpicino della piccola sarà effettuato un esame autoptico per chiarire e determinare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Sotto choc la famiglia e l’intera comunità di Giugliano e Melito per quanto accaduto alle prime luci dell’alba.