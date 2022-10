Una bimba lasciata sola in auto e il disperato tentativo di salvarla da parte di alcuni passanti che erano in strada. È diventato virale in poche ore il video che riprende la scena di alcuni residenti di Pozzallo, in provincia di Ragusa, che radunate attorno ad un Suv in sosta, hanno salvato una bambina sola in evidente stato di agitazione.

Pozzallo, bimba dimentica in auto e salvata dai passanti

Il filmato è stato pubblicato sulla pagina Instagram Welcome to Favelas ed in poche ore ha fatto il giro del web. Non è chiaro se la piccola sia stata “dimenticata” all’interno del veicolo o per altri motivi sia rimasta chiusa dentro l’auto.

Dopo attimi di tensione, una persona è riuscita ad aprire la portiera dell’auto. Nel video si vede una donna, probabilmente la madre della bambina, che prende e abbraccia la piccola rimasta, si spera per poco tempo, all’interno del veicolo.