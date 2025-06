Paura a Striano, bimba ferita da un colpo di carabina ad aria compressa mentre passeggiava

Poteva trasformarsi in tragedia quanto accaduto nel pomeriggio di ieri a Striano in via Sarno II^ traversa, seconda traversa. Una bambina di appena 11 anni, mentre stava andando a piedi verso casa della zia, è stata improvvisamente colpita all’addome da un oggetto metallico.

Paura a Striano, bimba ferita da un colpo d’aria compressa mentre passeggiava

Il forte dolore ha allarmato i familiari che l’hanno immediatamente accompagnata all’ospedale “Martiri del Villa Malta”, dove i medici hanno estratto un pallino in metallo compatibile con quelli utilizzati nelle carabine ad aria compressa. Allertati i carabinieri della stazione di Striano, i militari hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. I

Il proiettile è stato sequestrato e sarà sottoposto ad analisi. Secondo una prima ipotesi, il colpo sarebbe partito da una carabina ad aria compressa sparata da ignoti nei pressi dell’istituto alberghiero. Nella zona sono presenti telecamere di videosorveglianza che potrebbero fornire elementi utili per risalire al responsabile del gesto. La bambina, fortunatamente, è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni.