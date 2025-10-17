La Polizia di Stato di Napoli ha denunciato un uomo di 53 anni, residente a Sassari, per omissione di soccorso a seguito di un grave incidente stradale avvenuto lo scorso 12 settembre sulla Tangenziale di Napoli, nei pressi dell’uscita di Corso Malta.

Betoniera travolge auto sulla Tangenziale di Napoli e scappa al porto per imbarcarsi sul traghetto: denunciato

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Stradale di Fuorigrotta, il conducente di una betoniera si sarebbe scontrato con un’autovettura, causando il ferimento di una passeggera. La donna è stata immediatamente soccorsa e trasportata all’ospedale “Cardarelli” per le cure del caso.

Dopo l’impatto, però, il 53enne alla guida della betoniera si è dato alla fuga, dirigendosi verso il porto di Napoli, dove si è imbarcato su un traghetto diretto a Cagliari, tentando di sottrarsi ai controlli e ai soccorsi.

Grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, gli agenti sono riusciti a rintracciare l’uomo, che è stato denunciato per omissione di soccorso e sanzionato amministrativamente. Inoltre, alla sua patente di guida sono stati decurtati 14 punti per sorpasso vietato e manovra pericolosa.