Ancora una tragica morte sul posto di lavoro. A Puglianello, in provincia di Benevento, nella zona industriale di via Cese, un operaio ha perso la vita mentre svolgeva il proprio lavoro.

Benevento, incidente sul lavoro: morto operaio 43enne napoletano

A darne notizia è Il Mattino. L’uomo, 43 anni di San Giuseppe Vesuviano, lavorava per una ditta di trasporti esterna con sede in provincia di Potenza. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione compiuti dai sanitari del 118, intervenuti sul posto dopo una segnalazione, i quali non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’operaio.

Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Cerreto Sannita per i rilievi del caso. In corso le indagini per chiarire l’esatta dinamica del tragico incidente. Nelle prossime ore potrebbero essere sequestrate le telecamere di videosorveglianza al fine di ricostruire quello che è accaduto.