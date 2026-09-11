Napoli, il paniere della droga tradisce due ragazze: in casa oltre 3 chili di stupefacenti, pistola e 22mila euro

Un paniere calato da un’abitazione e un uomo che preleva qualcosa dal suo interno. È questa la scena che ha attirato l’attenzione dei poliziotti e dato il via a un controllo culminato nel sequestro di oltre tre chili di droga, una pistola, munizioni e 22.610 euro in contanti a Napoli.

A finire in manette è stata una 21enne del posto, incensurata, mentre una ragazza di appena 14 anni, anche lei incensurata, è stata denunciata a piede libero. Entrambe dovranno rispondere, secondo quanto contestato, di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione di arma clandestina.

Il paniere calato in strada e la fuga dell’uomo

L’intervento è avvenuto nella serata del 9 settembre in via Santi Giovanni e Paolo, strada parallela a via Arenaccia, nel quartiere San Carlo all’Arena. Durante i servizi di controllo del territorio, gli agenti dei commissariati Vicaria-Mercato e San Carlo Arena hanno notato due giovani che calavano un paniere in strada da un’abitazione. Ad attirare ulteriormente l’attenzione dei poliziotti è stato il comportamento di un uomo che avrebbe prelevato qualcosa dal paniere. Alla vista degli agenti, l’uomo si è dato alla fuga, lanciando a terra un involucro. Recuperato dai poliziotti, il pacchetto è risultato contenere marijuana.

La perquisizione nell’abitazione

Il ritrovamento ha portato gli agenti a perquisire l’abitazione dalla quale era stato calato il paniere. All’interno erano presenti soltanto le due ragazze, di 21 e 14 anni. Durante i controlli, i poliziotti hanno rinvenuto tre involucri e 21 panetti di hashish, per un peso complessivo superiore ai due chili, oltre a tre buste contenenti circa 900 grammi di marijuana.

Ma la droga non è stata l’unica scoperta. Nell’abitazione è stata trovata anche una pistola calibro 22 con matricola abrasa, insieme a 20 cartucce e a materiale ritenuto utile per il confezionamento degli stupefacenti.

Sequestrati anche oltre 22mila euro in contanti

Nel corso della perquisizione sono stati recuperati anche 22.610 euro in contanti. Il denaro è stato sequestrato perché ritenuto dagli investigatori possibile provento dell’attività di spaccio. Al termine degli accertamenti, la 21enne è stata arrestata con le accuse di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione di arma clandestina. La 14enne è stata invece denunciata a piede libero per le medesime ipotesi di reato.