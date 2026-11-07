Benevento, sorprende un ladro in casa e lo affronta: pensionato ferito, intruso in fuga

Si arrampica lungo le tubature esterne di un palazzo, raggiunge il secondo piano ed entra in un appartamento, ma si trova davanti il proprietario di casa. È accaduto nella serata di venerdì 6 novembre a Benevento, nel rione Mellusi, vicino all’incrocio tra via Meomartini e viale Mellusi. Un pensionato ha sorpreso un presunto ladro nella propria abitazione e ha reagito: tra i due è nata una colluttazione, al termine della quale l’intruso è riuscito a fuggire.

Benevento, ladro sorpreso in casa: la colluttazione con il pensionato

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe riuscito a raggiungere l’appartamento al secondo piano scalando la facciata del palazzo e aggrappandosi alle tubature. Una volta entrato in casa, però, si è trovato davanti il proprietario, un pensionato che ha tentato di fermarlo. Ne è nato uno scontro fisico. Il presunto ladro avrebbe cercato di reagire prima di riuscire ad allontanarsi. Il tentativo di furto, stando alle prime informazioni, non sarebbe andato a segno. Non risultano, al momento, arresti o identificazioni ufficiali del fuggitivo.

Il proprietario ferito: prognosi di dieci giorni

Durante la colluttazione anche il pensionato ha riportato lesioni. L’uomo è stato medicato e per lui è stata indicata una prognosi di dieci giorni. Non sono stati diffusi dettagli clinici ulteriori.Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante della Questura di Benevento, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’accaduto e cercare di risalire all’identità dell’intruso. Resta da chiarire se vi siano elementi utili a ricostruire il percorso di fuga.

Paura per i furti nelle abitazioni

L’episodio riaccende l’attenzione sui furti in appartamento, soprattutto quando i malintenzionati entrano nelle abitazioni mentre i proprietari sono presenti. Si tratta di un fenomeno che riguarda anche altri territori della Campania: Teleclubitalia aveva raccontato le modalità operative di bande accusate di furti nelle case tra Giugliano e i comuni dell’area nord di Napoli, vicenda distinta da quella di Benevento. Nel caso del rione Mellusi, le indagini sono in corso e la ricostruzione resta preliminare. Nessuna responsabilità penale può considerarsi accertata prima dei necessari riscontri.