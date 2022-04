Tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è di nuovo amore. La Pasqua è stata un’occasione per trascorrere alcuni giorni insieme, in compagnia di Santiago e Luna Marì, la bambina che la showgirl argentina ha avuto dal suo ex fidanzato Antonino Spinalbese, e il cagnone di De Martino, Choco.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme per Pasqua: la vacanza romantica con i figli e il cane

Per la vacanze pasquali, Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono concessi un alcuni giorni di relax in un bellissimo posto che si chiama Isola di Albarella, in provincia di Rovigo.

E’ stato particolarmente semplice capire che i due fossero insieme, dal momento che la coppia ha lasciato vari “indizi” sui loro rispettivi profili Instagram. Lo si è capito perché entrambi hanno postato la stessa casa con il giardino, fino ai giochi con Santiago e con Choco.

L’isola di Albarella è da considerarsi la meta del cuore di Belen Rodriguez. Lo scorso anno, dopo la nascita della figlia Luna Marì, la showgirl argentina trascorse un periodo ad Albarella definendo l’oasi “un paradiso”.

Dove si trova Albarella

L’isola è immersa nella natura del parco del Delta del Po. Ricca di flora e fauna, l’oasi naturale prende il nome dal “Populus Alba”, il pioppo bianco presente sull’isola. Meta ideale per sportivi possiede gradi spazi dedicati alle più disparate attività sportive, come la pesca.