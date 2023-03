Al via nuovo bando per assistenti professionali ai Vigili del Fuoco con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Le posizioni sono aperte sia a Roma che a Napoli con termini di scadenza differenti.

Bando per assistenti Vigili del Fuoco a Napoli e Roma: basta la licenza media

Per partecipare al concorso occorre rispettare alcuni requisiti base: età non superiore ai 45 anni, licenza media, idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). A Roma si cercano 29 unità. A Napoli 6 unità. Hanno precedenza assoluta coloro che appartengono al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e che abbiano effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.

Come candarsi a Roma

La selezione si rivolge a tutti coloro che, alla data del 20 febbraio 2023, abbiano acquisito presso un centro per l’impiego della Regione Lazio lo stato di disoccupazione o rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID). La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inoltrata attraverso il seguente link: https://app.regione.lazio.it/mininterno29posti/. Per leggere il testo integrale del bando clicca qui. La propria candidatura deve essere inoltrata entro il 31 marzo 2023.

Come candidarsi a Napoli

A Napoli possono presentare domanda di partecipazione alla selezione sulla piattaforma regionale www.cliclavoro.lavorocampania.it gli utenti che alla data di pubblicazione del presente avviso siano in possesso dei requisiti prescritti sia dalla citata normativa relativa agli avviamenti a selezione presso le Amministrazioni pubbliche sia dalla specifica normativa relativa al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco:

a) Essere iscritti in un Centro per l’Impiego entro la data di pubblicazione sul BURC del presente Avviso, ed essere quindi, in tale data, in possesso dello stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 150/2015 a seguito della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID);

b) Essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) Godere dei diritti politici;

d) Avere un’età compresa tra i 18 ed i 45 anni, così come previsto dall’art.2, comma 1, lettera c) del Decreto del Ministro dell’Interno 4 Novembre 2019, n.166;

e) Essere in possesso di idoneità fisica, psichica e attitudinale ai sensi del Decreto del Ministro dell’Interno 4 Novembre 2019, n.166;

f) Essere in possesso di titolo di studio della scuola dell’obbligo;

g) Essere in possesso delle qualità e morali e di condotta previste dall’art. 26 della Legge 1° febbraio 1983 n. 53 e ss.mm;

h) Essere in possesso degli altri requisiti generali previsti per l’accesso all’impiego nella Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94;

i) Non essere stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze Armate e dai corpi militarmente organizzati, o non aver riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitti non colposo ovvero non essere stati sottoposti a misura di prevenzione. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande ai sensi del presente avviso.

I requisiti indicati alle lettere a), b), d), saranno verificati dal Centro per l’impiego. Il possesso dei requisiti indicati alle lettere c), e), f), g), h), i), sarà accertato dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco di Napoli al momento della selezione.

I soggetti in possesso di tutti i requisiti richiesti e che intendono candidarsi, dovranno presentare le domande e i relativi allegati dalle ore 09.00 di lunedì 17 Aprile 2023 alle ore 17.00 di venerdì 21 Aprile 2023, esclusivamente on line sul portale regionale Cliclavoro Campania all’indirizzo https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Login.aspx, nella sezione AVVIAMENTI A SELEZIONE. La Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco – Campania, d’intesa con il Centro per l’impiego Napoli Nord, convoca alla prova selettiva i candidati aventi diritto secondo l’ordine della graduatoria. La selezione consisterà nello svolgimento di prove pratiche attitudinali o in sperimentazioni lavorative.