Baiano, scontro tra auto in via Nazionale delle Puglie 7Bis: muore una donna di 60 anni

Incidente mortale ieri sera in via Nazionale delle Puglie 7Bis: una donna di 60 anni è morta nell’ambito di un incidente stradale nel territorio di Baiano, in provincia di Avellino.

Secondo una prima ricostruzione, il sinistro è avvenuto all’incrocio con via Malta. La vittima, residente nel vicino comune di Avella, alla guida della sua auto si è scontrata con un’altra auto ed è morta sul colpo. Come spiega Il Mattino, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Baiano e il personale del 118. Sono in corso accertamenti la parte dei Carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Foto: AvellinoToday.it