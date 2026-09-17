Bacoli, smaltimenti illegali e inquinamento: sequestrato impianto di raccolta rifiuti

Vicenda inquietante a Bacoli, in provincia di Napoli, dove è stato sequestrato l’impianto di raccolta rifiuti di Via Cuma. Gestione illecita dei rifiuti, scarichi abusivi e inquinamento, getto pericoloso di cose ed emissioni odorigene, gravi abusi edilizi e violazione delle norme antincendio: questi i reati contestati dalla Procura di Napoli.

Bacoli, smaltimenti illegali: sequestrato impianto di raccolta rifiuti

I Carabinieri del nucleo forestale di Pozzuoli hanno messo i sigilli a capannoni industriali, attrezzature, cassoni scarrabili e autocompattatori. A gestire l’impianto è la “Flegrea Lavoro spa” società in house a partecipazione unica del comune di Bacoli.

Nel registro degli indagati sono stati iscritti l’amministratore unico da luglio 2021 ad aprile 2026, e l‘attuale amministratore unico subentrato nella carica a maggio 2026 e responsabile tecnico per la raccolta e il trasporto dei rifiuti nel periodo dei presunti illeciti. Nessun commento, al momento, da parte del sindaco Josi Della Ragione e dei due indagati.