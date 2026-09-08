Lo stato di salute di un Comune si misura anche dalla pulizia delle strade e dai comportamenti dei cittadini. A Marano, alcuni soggetti coltivano ancora un’abitudine incivile: abbandonare rifiuti per strada, lontani dalle apposite zone di conferimento e fuori dagli orari consentiti.

A Marano ancora rifiuti abbandonati e degrado: le immagini dalla strada

Si parte dalla zona alta del paese, in Via Speranza, dove di fronte a un cantiere sono stati gettati una porta in legno, sacchetti contenenti rifiuti di varia natura e quella che sembrerebbe essere una branda. Poco più su, in Via Parrocchia, si può ammirare anche un vecchio materasso in spugna, abbandonato accanto ai cassonetti.

Scendendo verso la più nota Piazza Trieste e Trento, proprio di fronte all’Istituto Comprensivo Statale “Amanzio Ranucci Alfieri”, il cestino destinato alle deiezioni dei cani portati a spasso, si presentava, almeno fino a ieri, a tal punto colmo di pattume da sembrare sventrato. Il tutto accompagnato da forte tanfo, a causa anche delle alte temperature. In questo caso, però, si è già provveduto alla rimozione dei rifiuti.

Anche sul Corso Europa, nel pieno centro di Marano, qualche furbetto ha pensato bene di abbandonare un sacco pieno di plastica sul ciglio del marciapiede, all’incrocio con il Corso Italia. Poco più avanti, in un’aiuola, si possono notare anche diversi sacchi contenenti, pare, dello sfalcio verde, lasciati al sole. I cittadini non mancano di far trasparire la propria esasperazione attraverso post sui gruppi social cittadini e segnalazioni alla triade commissariale, che proprio in questi giorni compie un anno dal suo arrivo.

La Commissione in un comunicato: “Tre persone multate”

L’ultima comunicazione della Commissione in tema rifiuti e sversamenti illegali risale al 26 agosto e fa riferimento ai giorni precedenti. Nel comunicato pubblicato sul sito del Comune di Marano, si legge che “nella rete dell’incrocio tra i diversi sistemi di videosorveglianza convergenti in lettura sistematica presso la nuova sala Operativa della Polizia Municipale sono caduti tre increduli contravventori“. Una goccia nel mare. Non si può di certo parlare di emergenza rifiuti, però a distanza di un anno dall’insediamento della commissione straordinaria che guida il comune dopo lo scioglimento per inflitrazioni camorristiche la situazione di abbandono e degrado in molte zone della città persiste ancora.

Di Claudio Tranchino