Aversa, lotta al West Nile: scatta disinfestazione in tutte le scuole superiori

Domani sarà effettuato un intervento di disinfestazione in tutte le scuole superiori presenti sul territorio di Aversa. Ad annunciarlo il sindaco Franco Matacena: “Ringrazio l’ASL e, in particolare il Coordinamento dei Servizi Veterinari , il direttore Alfonso Giannone e la dirigente Di Matteo, per la disponibilità e l’attenzione dimostrate”.

“Come Amministrazione avevamo già programmato e realizzato gli interventi nelle scuole di competenza comunale prima dell’avvio dell’anno scolastico. Mi sono battuto affinché la stessa attenzione fosse rivolta anche agli istituti superiori, pur non essendo di competenza diretta del Comune”.

“In un momento in cui c’è grande attenzione sul tema della West Nile – conclude il primo cittadino -, è importante attivare tutti gli strumenti di prevenzione possibili e mettere in campo ogni intervento utile alla tutela della nostra comunità, soprattutto dei nostri ragazzi, dei docenti e dei lavoratori”.