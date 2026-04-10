I carabinieri della Compagnia di Pozzuoli hanno arrestato tre giovani incensurati di 18 e 22 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il controllo è avvenuto nel pomeriggio in via Mercato di Sabato. Durante gli accertamenti hanno dichiarato di essere rispettivamente uno studente universitario, un operaio e un disoccupato.

Bacoli, pusher incensurati in azione: arrestati tre giovani dai carabinieri

L’atteggiamento dei ragazzi ha però insospettito i militari dell’Arma, che hanno deciso di sottoporrli a perquisizione trovandoli in possesso di alcune dosi di hashish e denaro contante in banconote di piccolo taglio. A quel punto sono scattati i controlli in casa. Le successive perquisizioni domiciliari hanno permesso di sequestrare complessivamente 216 grammi di hashish, 870 euro ritenuti provento dell’attività illecita, oltre a materiale per il confezionamento della droga. I tre sono stati trasferiti in carcere.