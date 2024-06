Un enorme incendio è divampato all’interno di un noto deposito di materiale idraulico ad Aversa, lungo viale Europa, in direzione San Marcellino.

Aversa, violento incendio in un deposito di materiale idraulico

Le fiammesi sono sviluppate questa mattina, mercoledì 19 giugno, intorno alle ore 12. Una nube nera e densa ha invaso la città normanna ed ha sprigionato una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza, in tutti i comuni del circondario e dell’area nord di Napoli.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco con l’ausilio di diverse autobotti provenienti da Aversa e dal comando provinciale di Caserta. Non risulterebbero feriti. I pompieri stanno evacuando uno stabile che è completamente avvolto da fumo. Per fortuna le fiamme non si sono estese ad altri edifici.

Forse incendio partito da vettura

Si registrano danni ad alcune vetture parcheggiate nei pressi del luogo dell’incendio. Non si esclude che a scatenare il rogo sia stato proprio l’incendio di un veicolo. Intanto dalla vicina chiesa, adiacente al deposito Rascato da cui sono partite le fiamme, sono stati allontanati per precauzione oggetti sacri in legno.