Aversa, viabilità straordinaria per il Ponte dei Morti: scattano i sensi unici e i divieti intorno al cimitero

Aversa. In occasione del ponte di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti, il Comune di Aversa si prepara a gestire l’intenso flusso di cittadini atteso nei pressi del Cimitero Comunale. Con un’ordinanza firmata dal comandante della Polizia Locale, Stefano Guarino, vengono introdotte alcune modifiche temporanee alla circolazione per le giornate di sabato 1 e domenica 2 novembre 2025, dalle 7.30 alle 18.

Il provvedimento prevede l’istituzione del senso unico di marcia in via Enrico Fermi, da via Diaz verso la rotonda del Cimitero, e in via Arturo Garofano, nel tratto che collega viale Kennedy all’ingresso del camposanto. In quest’ultima strada sarà inoltre vietata la sosta su entrambi i lati, e durante le ore di maggiore afflusso pedonale il traffico sarà completamente interdetto. Chiusura totale anche per via Pelliccia, nel tratto compreso tra la rotonda del Cimitero e viale Kennedy, per consentire un accesso più ordinato all’area.

L’ordinanza tiene conto anche della chiusura di via Alfred Nobel, dove sono ancora in corso i lavori di riqualificazione: in base alle esigenze operative, l’attuazione dei sensi unici potrà subire modifiche o slittamenti. Nella zona del Cimitero resterà vietata la vendita su area pubblica e non sarà consentita l’installazione di banchi o postazioni commerciali. I tratti interessati dalle variazioni saranno delimitati da transenne, ma i residenti e i veicoli al servizio di persone con disabilità potranno accedere con specifica autorizzazione.

Orari cimitero e celebrazioni

Intanto il sindaco Franco Matacena ha comunicato gli orari di apertura del Cimitero Comunale, che resterà visitabile fino alle 18.45 nella giornata di oggi, e dalle 7 alle 17.45 nei giorni di sabato e domenica. Le celebrazioni religiose si terranno sabato 1 novembre alle 10.30 e 11.30 nella Chiesa Madre del Cimitero, mentre nel pomeriggio, alle 15.30, si svolgerà la Messa in suffragio di tutti i defunti presieduta dal Vescovo di Aversa, Mons. Angelo Spinillo. Domenica 2 novembre, alle 10.30, è in programma una Messa solenne accompagnata da orchestra.