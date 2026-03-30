Bare accatastate e rifiuti di ogni tipo abbandonati nel cimitero di Aversa. Dopo le polemiche degli ultimi giorni, questa mattina sono partiti gli interventi di rimozione delle casse in legno in un’area periferica del camposanto. Il caso era stato sollevato dalla sigla sindacale USB, che aveva parlato di una vera e propria “bomba ecologica” e dall’opposizione, in particolare dal consigliere Mario De Michele, che venerdì scorso ha effettuato un sopralluogo denunciando la situazione.

Aversa, bare accatastate e rifiuti al cimitero, è polemica: avviate operazioni di rimozione

“Purtroppo ad Aversa la situazione è sempre la stessa: solo dopo le denunce dell’opposizione e dei cittadini, e a distanza di mesi, l’amministrazione interviene”, commenta De Michele che ricorda come lo scorso ottobre si verificò lo stesso problema: “In quella circostanza presentai un’interrogazione in consiglio e l’allora assessora all’igiene urbana parlò di problema risolto definitivamente. In realtà fu rimossa solo una parte dei rifiuti. È una situazione indecorosa”, conclude il consigliere de “La Politica Che Serve”. Dalle fila della maggioranza, il consigliere Pietro Giglio assicura che le operazioni di rimozione sono già in corso e che l’area sarà ripristinata in tempi rapidi.