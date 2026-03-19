Episodi di furto al cimitero comunale di Quarto hanno fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine, portando già ai primi risultati concreti nelle indagini. Nei giorni scorsi, infatti, erano state segnalate diverse sottrazioni di suppellettili funerarie che adornano loculi e aree di inumazione.

Furti al cimitero comunale di Quarto: recuperata parte della refurtiva grazie alle telecamere

A seguito delle segnalazioni, l’ufficio servizi cimiteriali ha immediatamente allertato il Comando di Polizia Municipale e la Tenenza dei Carabinieri di Quarto. Fondamentale si è rivelato il sistema di videosorveglianza comunale installato all’interno del cimitero, che ha consentito di individuare e recuperare gran parte della refurtiva. Le indagini sono attualmente in corso per risalire ai responsabili dei furti.

“Denunciate chi ruba e disonora la memoria dei nostri cari”

Sull’accaduto è intervenuto il sindaco Antonio Sabino, che ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti: «Negli ultimi giorni erano stati segnalati alcuni furti di suppellettili. Grazie anche al sistema di videosorveglianza interna è stata rinvenuta gran parte della refurtiva e le indagini sono in corso per individuare gli autori». Il primo cittadino ha inoltre rivolto un appello alla cittadinanza: «Ribadisco l’invito a denunciare subito eventuali furti subiti», ringraziando al contempo Polizia Municipale e Carabinieri «per la consueta fattiva collaborazione istituzionale».