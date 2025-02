Dopo anni di chiusura, lavori e collaudi, via Cirigliano potrebbe finalmente riaprire. L’arteria, fondamentale per il collegamento tra Giugliano e Aversa e strategica per l’accesso all’ospedale Moscati, sarà nuovamente percorribile entro pochi giorni.

Aversa, via Cirigliano verso la riapertura: oggi gli ultimi sopralluoghi. “Apertura per fine settimana”

“Entro fine settimana riapriremo via Cirigliano”, ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici di Aversa, Francesco Sagliocco, interpellato da Teleclubitalia sulla questione. Nel pomeriggio, insieme ai tecnici della ditta incaricata e agli operatori del Comune di Aversa, l’assessore ha effettuato gli ultimi sopralluoghi per verificare che sussistessero tutte le condizioni necessarie alla riapertura. I lavori risultano ormai ultimati: non resta, dunque, che restituire alla città una delle sue arterie più importanti, fondamentale per chi si reca o proviene dall’area metropolitana di Napoli e per alleggerire il traffico su via Gramsci e via Appia.

La riapertura era attesa da tempo, rallentata non solo dai numerosi interventi infrastrutturali – che hanno riguardato la rete fognaria, idrica, i marciapiedi, l’illuminazione pubblica e la realizzazione della pista ciclabile – ma anche da una serie di imprevisti. Tra questi, il furto di cavi elettrici e il danneggiamento dei pozzetti ricadenti nel tratto giuglianese, avvenuto lo scorso 12 dicembre. Un episodio denunciato dalla ditta esecutrice dei lavori al Commissariato di Polizia di Giugliano.

A metà gennaio, inoltre, era emersa un’ulteriore criticità: la presenza di un impianto telefonico che doveva essere immediatamente spostato. L’intervento, confermato da una determina dirigenziale firmata dalla dirigente dell’area tecnica manutentiva del Comune di Aversa, è stato eseguito nel corso dello stesso mese, apprende Teleclubitalia, rimuovendo l’ennesimo ostacolo alla riapertura della strada.