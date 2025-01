Mancherebbe un altro intervento prima che via Cirigliano riapra definitivamente al traffico veicolare. C’è un impianto telefonico che insiste tra Giugliano e Aversa, che va immediatamente spostato. La determina dirigenziale c’è già ed è stata firmata, lo scorso 18 dicembre, dalla dirigente dell’area tecnica manutentiva del Comune di Aversa, con cui si dispone l’affidamento dei lavori per poco più di 4mila euro alla società FiberCop S.p.A.

Aversa, via Cirigliano chiusa al traffico: ancora un intervento da completare prima della riapertura

Sarebbe dunque la presenza di un palo Telecom ad aver rallentato, nelle ultime settimane, la riapertura dell’arteria stradale di collegamento tra l’area giuglianese e la città di Aversa. La riapertura, inizialmente prevista per il 12 dicembre scorso, è stata successivamente posticipata anche a causa di un furto di cavi elettrici e del danneggiamento dei pozzetti da parte di ignoti. L’episodio era stato denunciato dai tecnici della ditta incaricata dei lavori al Commissariato di Polizia di Giugliano, come anticipato in un articolo da Teleclubitalia.

Nel frattempo, sono stati completati alcuni interventi fondamentali: i cavi elettrici dell’impianto di illuminazione pubblica sono stati ripristinati, i collaudi sono stati eseguiti e l’illuminazione pubblica è ora pienamente funzionante. Sono inoltre terminati i lavori di asfaltatura del manto stradale, così come la realizzazione della pista ciclabile lungo i marciapiedi di via Cirigliano.

Secondo quanto apprende Teleclubitalia, dall’ufficio tecnico del Comune di Aversa, che ha seguito fin dall’inizio l’iter dei lavori, lo spostamento dell’impianto telefonico dovrebbe avvenire entro un paio di giorni, salvo ulteriori imprevisti. Una volta rispettati questi ultimi tempi tecnici, via Cirigliano potrà riaprire, mettendo fine a una lunga attesa per residenti e automobilisti.