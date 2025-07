Aversa, vertice in Prefettura sulla sicurezza: “Servono più controlli nelle aree sensibili”

Un vertice per la sicurezza, con Aversa al centro del dibattito. Si è tenuto ieri, in Prefettura a Caserta, un tavolo per l’ordine e la sicurezza convocato alla luce delle recenti criticità legate alla movida e al crescente bisogno di maggiore controllo nelle strade cittadine.

Presenti al tavolo il Prefetto Volpe, i vertici delle forze dell’ordine e il sindaco di Aversa, Franco Matacena. Proprio il primo cittadino ha sollecitato un rafforzamento della presenza sul territorio da parte delle forze dell’ordine, con interventi mirati nelle aree più sensibili. Il confronto, durato circa tre ore, si è concentrato in particolare su via Salvo D’Acquisto e sulle zone centrali come piazza Vittorio Emanuele III, via Roma e via Seggio, punti di ritrovo per molti giovanissimi che necessitano di controlli più stringenti per prevenire situazioni di degrado e insicurezza.

