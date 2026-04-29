Sicurezza ad Aversa, Sindaco: “Mia responsabilità? Solo strumentalizzazioni. Recupereremo fondi per telecamere”

Dopo l’ultimo raid ai danni di una gioielleria di Aversa, finito con un colpo fallito, torna alta l’attenzione sul fronte sicurezza in città. A intervenire è il sindaco Franco Matacena, che ha chiesto con urgenza la convocazione di un tavolo per l’ordine e la sicurezza presso la Prefettura.

“Ho inoltrato al prefetto una richiesta per la convocazione di un tavolo per la sicurezza. Sono certo che il prefetto accoglierà questa richiesta così come ha fatto in altre occasioni”, ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando come “negli ultimi giorni abbiamo assistito a dei furti che stanno destando tanta preoccupazione”. Da qui, la necessità di “dare maggiore impulso per contrastare questi fenomeni”.

Non si è fatta attendere la replica del sindaco alle accuse mosse dal consigliere di opposizione Mario De Michele, che durante la trasmissione “Campania Oggi” ha parlato di una responsabilità politica del primo cittadino rispetto all’escalation di furti. “Sono soltanto delle strumentalizzazioni”, ha tagliato corto Matacena, rivendicando le peculiarità del territorio: “La città è grande, è inclusiva, ha caratteristiche uniche in tutta la Campania, forse in tutto il Mezzogiorno”.

Sul tema dei finanziamenti per la sicurezza, il sindaco ha chiarito che “sono in corso le procedure” per utilizzare le risorse destinate alla videosorveglianza in città. “Nella giornata di ieri ho interloquito anche con il comandante della Polizia Municipale e con il RUP, proprio per dare maggiore impulso alla definizione di questa procedura”, ha spiegato Matacena, aggiungendo che “bisogna recuperare il tempo che abbiamo perso”. L’obiettivo, ha concluso, è quello di “dare una risposta precisa e più puntuale” attraverso l’installazione di nuove telecamere contro la microcriminalità”.