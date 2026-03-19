Comitato per l’ordine e la sicurezza questo pomeriggio a Marano, presso il Convento Santa Maria degli Angeli, a seguito dell’escalation criminale che è registrata nelle ultime settimane in città, tra cui l’omicidio di Castrese Palumbo. Al tavolo convocato dal prefetto di Napoli, Michele Di Bari, presenti il procuratore di Napoli Nord Domenico Airoma e i vertici delle forze dell’ordine.

Marano, comitato per l’ordine e la sicurezza con il prefetto al Convento Santa Maria degli Angeli

Si tratta di un comitato aperto al pubblico. Nella sala del Convento sono state accolte associazioni, parroci, cittadini e dirigenti scolastici. Tutti hanno chiesto maggiore presenza dello Stato nell’area a nord di Napoli. “Lo Stato ha sentito il diritto dovere di essere qui da voi – ha dichiarato Di Bari -. L’iniziativa è partita col procuratore perché c’è voglia da parte nostra di coniugare attività di prevenzione e repressione”.

Poi ha aggiunto: “Questo incontro deve far germogliare qualcosa. Per quanto riguarda la presenza delle forze dell’ordine, noi facciamo la nostra parte. A Marano l’indice di delittuosità è diminuto del 12% dal 2024 al 2025. Di sicuro l’agguato genera allarme sociale. Dobbiamo coniugare la sicurezza urbana con controlli del territorio e con i processi educativi”.