Aversa, traffico in tilt: lunghe code e disagi in tutta la città

Traffico paralizzato ad Aversa, dove la circolazione è diventata un incubo per automobilisti e residenti. Mercoledì sera, in particolare, la città normanna è rimasta bloccata per ore, con lunghe code e disagi lungo le principali arterie.

A pesare sul congestionamento, i lavori in corso e la chiusura di via Nobel, una delle vie di collegamento più importanti, che consentiva di alleggerire il traffico cittadino.

Dalla minoranza, La Politica che Serve attacca l’amministrazione e chiede di attuare il piano traffico: “Situazione attuale traffico secondo il navigatore. 7 mesi fa rivendicavano di aver approvato il piano traffico in consiglio”, dicono dalla lista civica. Con il weekend alle porte, e l’arrivo di migliaia di persone anche dal napoletano, il rischio è che la viabilità cittadina vada ulteriormente in difficoltà.

Servizio di giovedì, 30 ottobre