Aversa. Tentato furto al “Primo Sushi”: ladri in fuga a mani vuote

Tentato furto nella notte al ristorante Primo Sushi, situato in via Dante Alighieri. I malviventi hanno forzato l’ingresso del locale, riuscendo ad accedere all’interno e a rovistare nel cassetto fiscale alla ricerca di denaro contante. Nonostante l’azione rapida, i ladri non hanno trovato nulla di valore: soltanto pochi spiccioli, che non sono stati portati via.

Danni all’ingresso: porta forzata

L’unico danno rilevante riguarda la porta d’ingresso, forzata per permettere l’accesso al locale. Il titolare ha denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine, che ora stanno analizzando le immagini delle telecamere dell’attività e quelle eventuali presenti in zona per risalire all’identità dei responsabili.

Non è il primo episodio: furto ingente a ottobre

Il tentato furto segue un altro episodio avvenuto l’8 ottobre, quando la stessa attività subì un colpo ben più grave. In quell’occasione i malviventi portarono via una cassa contenente 6mila euro e diverse bottiglie di vino dal valore totale di 15mila euro.