Logoteleclubitalia

Aversa, furto lampo al ristorante Primo Sushi: via cassa da 6mila euro e bottiglie di vino da 15mila

Aversa, furto lampo al ristorante "Primo Sushi": in fuga con 35 euro e bottiglie di vino

Nuovo episodio di criminalità ad Aversa, dove ieri mattina, martedì 7 ottobre, alle 5:49, ignoti hanno preso di mira il ristorante Primo Sushi in via Dante Alighieri. In un furto lampo di appena 30 secondi, i ladri – erano in 4 – hanno forzato l’ingresso del locale e si sono diretti verso la cassa, convinti di trovare denaro.

Aversa, furto lampo al ristorante Primo Sushi: via cassa da 6mila euro e bottiglie di vino da 15mila

 

La cassa automatica, del valore di circa 6.000 euro, è stata sradicata e portata via. All’interno c’erano appena 35 euro in contanti. Inoltre i malviventi hanno portato via anche due bottiglie di vino pregiato valutate complessivamente 15.000 euro. Nonostante il bottino limitato in contanti, il valore complessivo del furto è significativo.

Banner Union2 Sito

Si tratta del terzo furto subito dal 2023 ad oggi, racconta il titolare che ha sporto denuncia alla Procura, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. Al vaglio degli inquirenti le immagini di videosorveglianza dell’attività commerciale.

Banner Union Sito

Continua a leggere

Ti potrebbe interessare

Guarda la diretta
Guarda la diretta
Torna in alto