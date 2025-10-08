Aversa, furto lampo al ristorante Primo Sushi: via cassa da 6mila euro e bottiglie di vino da 15mila

Nuovo episodio di criminalità ad Aversa, dove ieri mattina, martedì 7 ottobre, alle 5:49, ignoti hanno preso di mira il ristorante Primo Sushi in via Dante Alighieri. In un furto lampo di appena 30 secondi, i ladri – erano in 4 – hanno forzato l’ingresso del locale e si sono diretti verso la cassa, convinti di trovare denaro.

La cassa automatica, del valore di circa 6.000 euro, è stata sradicata e portata via. All’interno c’erano appena 35 euro in contanti. Inoltre i malviventi hanno portato via anche due bottiglie di vino pregiato valutate complessivamente 15.000 euro. Nonostante il bottino limitato in contanti, il valore complessivo del furto è significativo.

Si tratta del terzo furto subito dal 2023 ad oggi, racconta il titolare che ha sporto denuncia alla Procura, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. Al vaglio degli inquirenti le immagini di videosorveglianza dell’attività commerciale.