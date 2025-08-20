Un 30enne di Aversa e un 31enne di Lusciano, entrambi noti alle forze dell’ordine per la commissione di reati in materia di stupefacenti, sono stati arrestati la notte scorsa dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di cocaina e hashish.

Aversa, sorpresi in auto con cocaina e hashish: due pusher arrestati dai carabinieri

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Aversa li hanno intercettati in via Filippo Saporito di quel centro, nei pressi delle palazzine IACP, mentre in piena notte, a bordo di una Fiat 500X, si stavano intrattenendo con un giovane fermo all’esterno dell’auto. Alla vista dei militari, con una mossa fulminea i due hanno cercato di liberarsi, lanciandolo dal finestrino, di un borsello in similpelle di colore bianco, subito recuperato dai carabinieri e risultato contenere 26 dosi di cocaina, tutte confezionate singolarmente e pronte per essere cedute, e la somma in contanti pari a 210,00 euro suddivisa in banconote di vario taglio.

La successiva perquisizione personale ha consentito di scoprire nella biancheria intima di uno dei due una busta in plastica contenete 4 stecche di hashish e 80 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio. Ulteriori 6 stecche della medesima sostanza stupefacente, singolarmente avvolte nella carta stagnola, sono state rinvenute nel corso della perquisizione domiciliare eseguita a loro carico. Tutto lo stupefacente rinvenuto, unitamente al denaro contante ritenuto provento dell’attività illecita, è stato sottoposto a sequestro. I due sono stati ristretti ai domiciliari presso le rispettive abitazioni, a disposizione dell’autorità giudiziaria.