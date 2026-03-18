Monteruscello, sorpresi a rubare infissi nel cantiere delle case popolari: arrestati due uomini

Furto in un cantiere di edilizia popolare a Monteruscello, in via Umberto Saba 71. I carabinieri della stazione locale hanno arrestato due uomini sorpresi mentre rubavano infissi in alluminio destinati alla ristrutturazione degli edifici. Si tratta di un 37enne già noto alle forze dell’ordine e di un 30enne incensurato.

I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, li hanno notati e li hanno bloccati mentre erano in azione. Recuperata la refurtiva, i due sono stati arrestati e sottoposti ai domiciliari in attesa del processo per direttissima. Colpisce che il 37enne risieda a poca distanza dal cantiere, proprio negli stessi complessi di edilizia popolare interessati dai lavori di riqualificazione.