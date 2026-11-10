Ornella Iorio è la prima donna a dirigere il Commissariato di Polizia di Aversa. Insediatasi lo scorso 4 novembre, arriva nella città normanna dopo importanti esperienze professionali a Parma, Verona, Avellino, Salerno, Sarno e Latina, dove ha ricoperto il ruolo di dirigente della Divisione Anticrimine della Questura. Si è presentata ai microfoni di Campania Oggi a pochi giorni dalla nomina.

Ornella Iorio, prima donna alla guida del Commissariato di Aversa: la prevenzione è l’arma vincente

Una nomina che rappresenta per lei motivo di orgoglio, ma soprattutto una grande responsabilità. «Ho scoperto di essere la prima donna una volta insediata. Quando mi è stata prospettata la possibilità di dirigere il Commissariato di Aversa, ho abbinato al piacere di riavvicinarmi a casa, essendo originaria di Nola, un grandissimo senso di responsabilità, perché conosco l’importanza di questo presidio di polizia».

Con 21 anni di esperienza nella Polizia di Stato e incarichi in diversi settori, dalla gestione dell’ordine pubblico all’immigrazione, fino alle misure di prevenzione, la dirigente porta ad Aversa un bagaglio professionale maturato in contesti territoriali differenti. Un percorso che, come racconta, le ha permesso di sviluppare una maggiore capacità di comprendere le esigenze delle comunità.

Tra le prime priorità c’è il contrasto alla microcriminalità, con particolare attenzione ai furti e alle rapine ai danni delle attività commerciali. «Il senso di sicurezza dei cittadini è la nostra priorità. Il controllo del territorio è importantissimo, ma serve anche la collaborazione dei cittadini, attraverso chiamate e segnalazioni che possono agevolare il nostro lavoro».

La strategia della nuova dirigente punta soprattutto sulla prevenzione e sulla presenza delle forze dell’ordine sul territorio. «Voglio dare un messaggio di presenza e creare anche un senso di familiarità. Il cittadino deve pensare che, se succede qualcosa, può rivolgersi al Commissariato». In questa direzione rientra anche la volontà di rafforzare il dialogo con i giovani e con le realtà associative della città, a partire dalla Consulta degli studenti.

Particolare attenzione viene riservata anche alla movida e agli episodi di violenza che coinvolgono i più giovani. Per Iorio, tuttavia, la soluzione non può essere quella di trasformare le piazze in luoghi militarizzati. «Pensare di abbinare la movida a una militarizzazione mi rattrista. Se avessi figli, vorrei che potessero uscire liberamente. Questo non significa che non debba esserci la presenza delle forze dell’ordine, ma bisogna lavorare per rendere questi momenti di aggregazione più sicuri».

Tra i temi affrontati nell’intervista anche la violenza sulle donne, una questione particolarmente sentita dalla dirigente. La risposta, secondo Iorio, deve partire da una rete concreta tra istituzioni, scuole, famiglie, forze dell’ordine e cittadini. Fondamentale è soprattutto la capacità di riconoscere i segnali di violenza e non voltarsi dall’altra parte. «I ragazzi devono costruire la prima rete per impedire che questi fenomeni continuino».

Sul fronte della criminalità organizzata, la dirigente ha annunciato la volontà di avviare un confronto costante con la Procura, il Tribunale, la Squadra Mobile di Caserta e l’autorità giudiziaria. L’obiettivo è individuare e contrastare anche quelle forme di criminalità che oggi si manifestano attraverso interessi economici e zone grigie, ben lontane dalle modalità più tradizionali.

Spazio anche alla questione ambientale e ai reati legati all’inquinamento, un problema che accomuna diversi territori della provincia di Caserta e dell’area nolana. Su questo fronte, Iorio richiama soprattutto la necessità di una maggiore consapevolezza civica: «Spesso si tiene la propria casa in maniera impeccabile, ma si tratta la strada come se fosse qualcosa che non ci appartiene. Il rispetto dell’ambiente deve partire dai comportamenti quotidiani di ciascuno».

Infine, un messaggio rivolto direttamente alla comunità aversana: «Mi auguro di conoscere tutte le realtà della città e di instaurare un rapporto, passatemi il termine, amichevole con Aversa. Metterò tanto entusiasmo, perché sono molto contenta di questo incarico e spero di fare bene».

Una nuova stagione per il Commissariato di Aversa, dunque, con Ornella Iorio alla guida e un programma che mette al centro prevenzione, presenza sul territorio, collaborazione istituzionale e dialogo con i cittadini.