“No agli sfratti, sì alla sanatoria”. È questo lo slogan dei residenti delle palazzine di San Lorenzo che, questa mattina, si sono presentati al Comune per chiedere lo stop agli sgomberi in corso nel rione.

Aversa. Sgomberi alle palazzine di San Lorenzo, i residenti: “Senza reddito dove andiamo?”

Da tempo, infatti, la zona è interessata da un piano di liberazione degli alloggi occupati abusivamente: tra i destinatari dei provvedimenti figurano persone che non hanno effettuato le volture, occupanti di abitazioni appartenute a persone decedute e morosi. Finora sono stati eseguiti sei sgomberi, l’ultimo dei quali questa mattina da parte dell’Acer con il supporto della polizia municipale, in un clima di tranquillità.

I residenti lamentano la mancanza di risposte da parte dell’amministrazione: già nel 2021 erano state presentate 33 istanze di sanatoria, regolarmente protocollate, ma – secondo quanto appreso da Teleclubitalia – le pratiche sarebbero rimaste ferme. Una delegazione di cittadini ha raggiunto l’ingresso del Comune esponendo striscioni e chiedendo di essere ricevuta. Dopo un primo confronto con i consiglieri d’opposizione Mario De Michele e Mauro Baldascino e con l’ex consigliere dell’amministrazione Golia, Mariano Scuotri, i residenti sono stati accolti dal sindaco.

Il primo cittadino ha chiarito che, trattandosi di occupazioni abusive, sarà necessario valutare ogni caso singolarmente. Ha inoltre assicurato che chiederà al comandante della polizia locale un report aggiornato sugli sgomberi e porterà la questione all’attenzione della Prefettura. I residenti, dal canto loro, hanno rappresentato le proprie difficoltà: molti hanno redditi bassi, non sanno dove andare, alcuni convivono con patologie e temono di non riuscire a trovare una nuova sistemazione abitativa.