Si è svolto lunedì il primo incontro istituzionale dedicato alle criticità del comparto ACER, al termine del quale il sindaco Matacena ha espresso soddisfazione per il clima di collaborazione emerso, annunciando l’avvio di un percorso stabile di confronto tra l’Amministrazione Comunale e Acer Campania.

Aversa, vertice Comune-Acer sulle palazzine: “Un tavolo permanente per il rilancio dei quartieri”

«È stato un primo incontro positivo e concreto – ha dichiarato il primo cittadino –. Abbiamo fatto il punto sulle principali problematiche delle aree interessate e ho chiesto a tutti un sussulto di responsabilità. Voglio ringraziare ACER per lo spirito di collaborazione e la disponibilità dimostrata, così come il consigliere regionale Villano per l’attenzione e il contributo offerto nel favorire un percorso condiviso nell’interesse della nostra comunità».

Il sindaco ha quindi ribadito la necessità di superare ogni distinzione tra diverse aree della città: «Non possono esistere cittadini di serie A e cittadini di serie B. Non possiamo più parlare di periferie dimenticate, ma di quartieri pienamente inseriti nel tessuto urbano di Aversa, che meritano la stessa attenzione, gli stessi servizi e la stessa dignità».

Da qui la proposta di istituire un tavolo permanente, che sostituisca la logica degli incontri occasionali con un confronto costante e operativo. «La diversa ripartizione delle competenze tra enti non può diventare un alibi per non fare le cose. Servono collaborazione, continuità e assunzione di responsabilità. Per questo ho chiesto immediatamente l’istituzione di un tavolo permanente, affinché non siano solo incontri saltuari».

Il primo appuntamento è già stato fissato: «Ho convocato la prima riunione del tavolo permanente per lunedì 15 giugno, alle ore 11, presso la Casa Comunale. Vogliamo passare subito dalle parole ai fatti». Tra le priorità individuate dall’Amministrazione vi sono gli interventi sulla viabilità, con l’apertura dei varchi di accesso in via Perugia e in via San Lorenzo, il potenziamento del sistema di videosorveglianza e la programmazione di opere di riqualificazione di Piazza della Concordia, attualmente in uno stato di forte degrado.

«Questi non sono ghetti – ha concluso Matacena – ma quartieri della nostra città che hanno diritto a essere valorizzati e restituiti alla piena vivibilità. Per questo ho proposto l’apertura immediata dei varchi di accesso in via Perugia e in via San Lorenzo. I cittadini attendono risposte concrete e il nostro impegno sarà costante per garantirle».