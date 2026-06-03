Aversa, palazzine Unrra Casas nel degrado. I residenti: “Qui è come stare in carcere”

Degrado, infiltrazioni, rifiuti ingombranti e auto abbandonate. È la situazione denunciata dai residenti delle palazzine Unrra Casas di viale Europa ad Aversa, complesso di edilizia residenziale pubblica gestito da Acer Campania e abitato da circa 500 famiglie. Facciate ammalorate, balconi deteriorati e asfalto dissestato sono solo alcune delle criticità segnalate dagli abitanti, che da tempo chiedono interventi di manutenzione e maggiore attenzione per il quartiere. Dopo il sopralluogo effettuato nei giorni scorsi dai rappresentanti di Acer Campania insieme ad alcuni esponenti del Partito Democratico, questa mattina sono state avviate le prime operazioni di pulizia e diserbo delle aree verdi. Un primo intervento che, secondo i residenti, non basta però a risolvere i problemi che da anni interessano il complesso abitativo.

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