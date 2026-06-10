Teverola, scontro sull’isola ecologica nel Rione Casaluce: residenti contro il progetto, il Comune replica

Continua a far discutere il progetto per la realizzazione di un nuovo Centro Comunale di Raccolta a Teverola. A sollevare il caso è un gruppo di residenti del Rione Casaluce che, attraverso una lettera aperta indirizzata agli organi di informazione, denuncia quella che definisce una vicenda amministrativa destinata ad avere un forte impatto sul quartiere.

Secondo quanto riferito dai cittadini, il progetto sarebbe stato individuato in un’area compresa nel Foglio catastale n. 5, particelle 5227, 5413 e 5414, una zona verde inserita all’interno del tessuto residenziale del quartiere.

La denuncia dei residenti

Nella lettera aperta, un cittadino parla di un vero e proprio “blitz burocratico”, sostenendo che il sito individuato per il Centro Comunale di Raccolta sorgerebbe a ridosso delle abitazioni. I residenti contestano in particolare la scelta dell’area, ritenuta inadatta dal punto di vista logistico per la presenza di una strada a doppio senso già congestionata e caratterizzata da una curva considerata pericolosa. Ad alimentare le preoccupazioni sarebbe stata anche la Proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 41, che ha avviato l’iter amministrativo relativo all’intervento.

Il caso della commissione consiliare

La tensione è aumentata dopo la mancata partecipazione del sindaco e dell’assessore competente a una commissione straordinaria richiesta dall’opposizione consiliare per discutere della vicenda. Secondo i cittadini, la commissione sarebbe andata deserta e rappresenterebbe l’ennesimo segnale di chiusura al dialogo.

Nella lettera si legge che “il Sindaco e l’Assessore non si sono presentati, scegliendo la via del silenzio e fuggendo dal dialogo con i propri cittadini”. I residenti chiedono la revoca della delibera e la delocalizzazione dell’isola ecologica in una zona industriale o periferica, lontana dalle abitazioni.

Le dichiarazioni della maggioranza

Al centro delle contestazioni vi sono anche alcune dichiarazioni pubblicate sui canali ufficiali del gruppo di maggioranza “Teverola Futura”. Nel comunicato viene precisato che: “L’area indicata nella documentazione progettuale è stata individuata esclusivamente per consentire al Comune di partecipare alla procedura di finanziamento e accedere alle relative risorse […] Tale individuazione non rappresenta una scelta definitiva né vincolante”. Parole che, secondo i residenti, non sarebbero sufficienti a fugare le preoccupazioni legate al futuro dell’area.

La replica dell’amministrazione

Nelle ultime ore è arrivata anche la risposta dell’amministrazione comunale. In una nota ufficiale, la maggioranza ha respinto le accuse relative alla mancata partecipazione alla commissione, sostenendo che non vi sia stata alcuna assenza ingiustificata.

“Non vi è stata alcuna assenza ingiustificata: gli amministratori hanno formalmente comunicato, con apposita nota, che la Commissione non rappresentava la sede istituzionale più appropriata per affrontare il tema”. Secondo l’amministrazione, il procedimento sarebbe ancora in una fase interlocutoria e non vi sarebbero decisioni definitive già assunte.

“L’attuale fase del procedimento, ancora caratterizzata da valutazioni in corso e dall’assenza di decisioni definitive, richiede infatti un confronto politico-istituzionale che trova una collocazione più adeguata nell’ambito di un incontro tra i Capigruppo consiliari”.

La questione del nuovo Centro Comunale di Raccolta continua dunque a dividere cittadini e amministrazione. Da una parte i residenti del Rione Casaluce chiedono garanzie e una diversa localizzazione dell’opera; dall’altra il Comune sostiene che non sia stata ancora assunta alcuna decisione definitiva e che il confronto dovrà proseguire nelle sedi istituzionali competenti. Nei prossimi giorni la vicenda potrebbe conoscere ulteriori sviluppi, mentre cresce l’attenzione della cittadinanza su un progetto destinato a incidere sul futuro urbanistico del quartiere.