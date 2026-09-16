Aversa, risse e disordini si spostano in piazza Savignano: “Abbiamo paura”

È considerata una piazza tranquilla, lontana dai problemi di ordine pubblico. Ma da qualche tempo anche a piazza savignano cresce la preoccupazione di residenti e commercianti. la zona, a pochi passi da via isonzo e piazza Vittorio Emanuele III, sarebbe diventata una delle vie di fuga utilizzate da alcuni cittadini stranieri coinvolti nei disordini e nelle risse che si verificano nella vicina piazza.

C’è chi, durante uno degli ultimi episodi di violenza, si è visto costretto ad abbassare la saracinesca del proprio bar per timore che la situazione degenerasse. Ma la paura arriva anche all’interno dei palazzi. Un residente racconta di aver assistito a una rissa tra cittadini stranieri proprio nel cortile del suo condominio.

IL SERVIZIO