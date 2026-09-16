Stamattina, a Napoli, un minore di diciassette anni si è introdotto in casa di una 92enne fingendosi un carabiniere e le ha rubato tutti i gioielli d’oro e denaro. Posto in stato di fermo dalla Polizia, il presunto ladro è indagato per rapina e lesioni gravi.

Napoli, si finge carabiniere e rapina un’anziana in casa: arrestato minorenne

Secondo la ricostruzione effettuata dalla Squadra Mobile di Napoli, la donna, sola in casa, ha ricevuto una telefonata da parte di un uomo, rivelatosi poi complice del 17enne, che pure si è presentato come carabiniere. Quest’ultimo, per trarre in inganno la 72enne le avrebbe raccontato di una presunta rapina avvenuta poco prima in una gioielleria, e che si sarebbe reso necessario un controllo sui monili d’oro custoditi in casa dalla donna. A quel punto è sopraggiunto l’indagato che, esibendo un tesserino falso per accreditarsi come militare, è riuscito a entrare nell’abitazione e a rubare la refurtiva.

Anziana strattonata con violenza

Per aver opposto resistenza nel corso della rapina, l’anziana è stata prima strattonata e poi è caduta con violenza a terra perdendo conoscenza. Ha riportato la frattura di tre costole e un trauma cranico. Successivamente, raccolti gli elementi emersi, il Tribunale per i Minorenni di Napoli ha collocato il 17enne presso il centro di prima accoglienza per minori. L’udienza di convalida è stata celebrata in giornata, con il gip che ha convalidato la misura precautelare, disponendo l’accompagnamento dell’indagato presso un Istituto per Minorenni.