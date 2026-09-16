Non ce l’ha fatta l’operaio di 55 anni originario di Napoli rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto lo scorso 3 settembre nel centro di Benevento. L’uomo è morto dopo quasi due settimane dal grave infortunio.

Benevento, muore operaio 55enne di Napoli dopo la caduta da un’impalcatura

Il 55enne era impegnato nei lavori di ristrutturazione di un edificio lungo corso Garibaldi quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato da un’impalcatura posta all’altezza del sesto piano. Secondo le prime ricostruzioni, la caduta sarebbe terminata sul ponteggio situato alcuni piani più in basso.

Immediato l’allarme. Sul posto erano intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. L’operaio, le cui condizioni erano apparse subito molto gravi, era stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Pio di Benevento. Nonostante le cure e i tentativi dei medici di salvargli la vita, nelle scorse ore è arrivata la notizia del decesso.

Sull’incidente è stata aperta un’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile e dovranno ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto e verificare le circostanze nelle quali il 55enne stava lavorando. Secondo fonti locali, tra gli accertamenti rientrano anche quelli relativi alla sicurezza del cantiere e sarebbe prevista l’autopsia.

41 morti sul lavoro nel 2026 in Campania

La morte del lavoratore riporta ancora una volta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. In Campania, secondo dati riportati nei giorni scorsi dal Corriere del Mezzogiorno, nei primi sette mesi del 2026 sono stati registrati 41 decessi in occasione di lavoro, mentre dati sindacali che comprendono anche gli incidenti in itinere indicavano un bilancio ancora più elevato nel corso dell’anno.

Per il 55enne napoletano, intanto, la speranza di superare le gravissime conseguenze della caduta si è spenta dopo quasi due settimane. Ora saranno gli accertamenti della magistratura a chiarire quanto accaduto nel cantiere di corso Garibaldi e le eventuali responsabilità.