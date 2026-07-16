Un presidio permanente dell’Esercito in piazza Vittorio Emanuele III nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”. È la richiesta avanzata dai consiglieri comunali di opposizione Mario De Michele e Agostino Armando Carratù, che hanno inviato una lettera ai ministri della Difesa Guido Crosetto e dell’Interno Matteo Piantedosi per chiedere un intervento urgente a tutela della sicurezza nel centro di Aversa.

Aversa, l’opposizione scrive ai ministri Crosetto e Piantedosi: “L’Esercito presidii piazza Vittorio Emanuele”

Secondo i due esponenti dell’opposizione, negli ultimi mesi la piazza, considerata il cuore storico e commerciale della città, sarebbe stata interessata da una crescente escalation di episodi di degrado e illegalità, soprattutto nelle ore serali e notturne. Nella nota vengono richiamate le numerose segnalazioni di residenti, commercianti e associazioni che denunciano risse, schiamazzi, consumo di alcol e sostanze stupefacenti in luogo pubblico, atti vandalici e danneggiamenti.

Per De Michele e Carratù, l’attuale dispositivo di controllo delle forze dell’ordine, pur ritenuto importante, non sarebbe sufficiente a garantire la sicurezza nelle fasce orarie più critiche, tra le 20 e le 3 di notte. Da qui la richiesta al Governo di inserire piazza Vittorio Emanuele III tra i siti presidiati dall’operazione “Strade Sicure”, che consente l’impiego del personale delle Forze Armate in supporto alle forze di polizia per la vigilanza di aree considerate sensibili.

Nella lettera i consiglieri chiedono inoltre un immediato rafforzamento dei controlli serali e notturni e la convocazione di un tavolo tecnico in Prefettura a Caserta per definire un piano specifico per la sicurezza del centro storico. “Il diritto alla sicurezza dei cittadini di Aversa non può più essere procrastinato; un intervento deciso dello Stato è necessario e non più rinviabile”, concludono i due consiglieri.