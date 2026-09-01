Aversa, tensione in piazza Vittorio Emanuele: spunta un grosso coltello nascosto in un cestino

Un coltello di grosse dimensioni nascosto in un cestino dei rifiuti e, poco prima, un acceso diverbio tra un uomo e un gruppo di cittadini stranieri. Nuovi momenti di tensione ieri sera ad Aversa, ancora una volta in piazza Vittorio Emanuele III, da tempo al centro delle proteste dei residenti per disordini e risse.

Il diverbio durante il concerto di Enzo Gragnaniello

Tutto comincia, però, nella vicina piazza Municipio, dove era in corso il concerto di Enzo Gragnaniello, inserito nel cartellone degli eventi estivi del Comune. Un uomo si avvicina agli agenti del commissariato di Aversa, impegnati nel servizio di ordine pubblico, e racconta di aver avuto poco prima un diverbio in piazza Vittorio Emanuele con alcuni cittadini stranieri. Durante la discussione, avvenuta davanti alla compagna, uno di loro avrebbe anche sferrato un pugno contro la sua auto.

Torna in piazza e colpisce un uomo con uno schiaffo

L’uomo chiede quindi ai poliziotti di essere accompagnato nuovamente in piazza Vittorio Emanuele. Una volta arrivato, si avvicina al gruppo e colpisce uno dei presenti con uno schiaffo.

Quest’ultimo non reagisce, anche per la presenza degli agenti. Alla scena assistono diverse persone, sia dalla piazza sia dai balconi delle abitazioni. L’episodio fa tornare alla ribalta le proteste dei residenti, che da tempo lamentano una situazione difficile a causa dei frequenti episodi di tensione e dei disordini registrati nella zona.

Coltello nascosto in un cestino dei rifiuti

È poco dopo che arriva il particolare più inquietante. Durante i controlli, i poliziotti rinvengono un coltello di grosse dimensioni nascosto all’interno di un cestino dei rifiuti. L’arma viene immediatamente sequestrata. Resta ora da accertare a chi appartenesse e se sia stata utilizzata o brandita da uno dei presenti durante l’accesa discussione avvenuta poco prima.

Al vaglio le immagini delle telecamere

Gli agenti del commissariato di Aversa stanno approfondendo quanto accaduto. Un contributo importante potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Le immagini sono al vaglio degli investigatori per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi e chiarire anche la provenienza del coltello ritrovato in piazza Vittorio Emanuele III.