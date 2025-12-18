È intervenuto direttamente il sindaco di Aversa, Francesco Matacena, dopo la diffusione sui social del video che mostra una rissa tra due ragazze all’esterno dello stadio Bisceglia. Il primo cittadino, attraverso un post sui suoi canali social, ha condannato con fermezza quanto accaduto e richiamando tutti a un’assunzione di responsabilità condivisa.

Aversa, rissa tra ragazzine fuori dallo stadio. Il sindaco: “Inaccettabile nel 2025, favorirò dialogo tra le due”

“In merito a un episodio avvenuto nei giorni scorsi e diffuso in queste ore online, che mostra una rissa tra due ragazze, desidero intervenire con chiarezza e senso di responsabilità”, scrive il sindaco. “Nel 2025 episodi di questo genere non sono accettabili, a maggior ragione quando si verificano al termine di una partita di beneficenza. Si tratta di comportamenti che nulla hanno a che vedere con i valori dello sport, della solidarietà e del rispetto che devono guidare la convivenza civile e la crescita dei nostri giovani”.

L’episodio risalirebbe a lunedì 15 dicembre, quando due giovanissime sono venute alle mani davanti a passanti e coetanei, al termine di un evento sportivo di beneficenza. Nel video, diventato virale in poche ore, le due protagoniste si azzuffano a terra, rivolgendosi epiteti indicibili e tirandosi a vicenda i capelli. Le immagini sono state inviate al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha parlato di un fatto “gravissimo e inaccettabile”, denunciando l’uso di un linguaggio violento anche tra giovanissime. Il primo cittadino normanno ha poi fatto sapere che “sarà mio compito favorire un incontro tra le due ragazze coinvolte, nella convinzione che il dialogo, il confronto e l’assunzione di responsabilità rappresentino strumenti fondamentali per trasformare un episodio negativo in un’occasione di riflessione e crescita”. Al momento, secondo quanto si apprende, non risultano denunce presentate alle forze dell’ordine.