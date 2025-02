“La maggioranza concede il bis e a ventiquattro ore dalla vergogna di ieri, senza precedenti, scrive un’altra disonoverole pagina amministrativa a fronte della quale non abbiamo potuto far altro che abbandonare l’aula per non legittimare l’arroganza e la prevaricazione di atteggiamenti ormai consoni ad un’accozzaglia incapace di gestire la macchina amministrativa”. A scriverlo, in una nota congiunta, i consiglieri di minoranza che questa mattina hanno abbandonato l’aula in segno di protesta contro il tentativo della maggioranza di relegare mozioni e interrogazioni all’ultimo punto.

Aversa, richiesta inversione punti. Minoranza lascia aula: “Maggioranza arrogante, dimettetevi”

“Siamo alla dittatura con un presidente del consiglio comunale che, in palese conflitto di interessi con alcuni argomenti all’ odg che non voleva evidentemente si discutessero all’inizio del consiglio, calpesta i pochi diritti delle minoranze, in spregio anche alle posizioni della segreteria comunale, ultimo baluardo a tutela della legalità in questo comune. A lei va la nostra solidarietà, perché a questa maggioranza stanno strettissimi i principi di legalità che una segretaria comunale è tenuta a far rispettare”, proseguono Mario De Michele, Marco Girone, Mauro Baldascino, Antonio Mottola, Antonio Farinaro, Gilberto Privitera, Nicla Virgilio, Agostino Armando Carratù e Immacolata Lama.

“Se questo è il modo con cui si trattano le minoranze è meglio non legittimare questo scempio della democrazia con la nostra presenza, tanto le nostre posizioni le rapporesenteremo nelle sedie opportune. Ribadiamo: vergognatevi e dimettetevi!”, concludono dall’opposizione.