Immagina Aversa e Aversa Italia alla maggioranza: “Serve responsabilità, basta ambiguità”

Un appello al senso di responsabilità e alla coesione della maggioranza. Arriva dai gruppi consiliari Immagina Aversa e Aversa Italia, che intervengono dopo le ultime tensioni registrate in città.

“In questi anni – spiegano in una nota – Aversa è stata troppe volte ostaggio di dinamiche politiche opache che hanno indebolito, quando non addirittura interrotto, l’azione amministrativa. Un copione già visto, che la città non è più disposta ad accettare”.

I consiglieri richiamano l’attenzione sul percorso avviato dall’amministrazione, in particolare sul risanamento del bilancio e sulle iniziative messe in campo per rilanciare l’immagine culturale della città. “Si tratta di un lavoro costruito con fatica e responsabilità – sottolineano – che non può essere messo in discussione o rallentato da logiche individuali, tatticismi o calcoli politici estranei all’interesse collettivo”.

Da qui il monito: “Chi antepone posizioni personali si assume una responsabilità politica chiara davanti alla città”. I gruppi chiedono quindi di ristabilire “un clima di leale collaborazione e coesione”, avvertendo che comportamenti difformi rischiano di compromettere la credibilità dell’intera maggioranza.

Infine, l’invito alle forze politiche: “Non è più il tempo delle ambiguità. Governare significa assumersi responsabilità, garantire stabilità e non alimentare incertezze. Aversa ha bisogno di chiarezza, unità e rispetto del mandato ricevuto dai cittadini”. I consiglieri esprimono, infine, “piena vicinanza al sindaco”.