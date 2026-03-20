Aversa, legalità tra i banchi di scuola: incontro con Don Luigi Merola al “G. Pascoli”

L’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Aversa promuove una nuova iniziativa dedicata alla cultura della legalità. Venerdì 27 marzo 2026, dalle ore 12 alle 14 nella sala teatro dell’istituto, si terrà la “Giornata della Legalità” con la partecipazione di Don Luigi Merola, da anni impegnato in prima linea nella lotta contro la camorra.

L’incontro, dal titolo “Don Peppe Diana: uno scoglio contro un mare di illegalità”, si aprirà con i saluti istituzionali della dirigente scolastica, prof.ssa Filomena Simonelli. Seguiranno gli interventi di Don Merola, fondatore della fondazione “A Voce d’ ’e Creature” e consulente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, insieme a rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, che offriranno un momento di confronto sul controllo del territorio.

Previsto anche il contributo dell’ing. Vincenzo Viglione, in rappresentanza del WWF, che approfondirà il legame tra legalità e tutela del patrimonio ambientale. All’iniziativa prenderanno parte tutte le classi seconde della scuola secondaria di primo grado, in un percorso educativo volto a sensibilizzare le giovani generazioni sui valori della giustizia, del rispetto delle regole e dell’impegno civile.