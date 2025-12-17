Aversa. La riapertura era stata fissata per il 31 dicembre, ma il restyling di via Nobel – arteria fondamentale che collega la zona orientale della città all’ospedale Moscati – è ancora lontano dal traguardo. I cantieri restano aperti e la conclusione dei lavori slitta al 2026.

Aversa, riapertura temporanea di via Nobel per Natale: lavori fino al 2026

L’ex assessore ai Lavori Pubblici, Francesco Sagliocco, fa sapere che in occasione del Natale la strada verrà riaperta provvisoriamente in entrambe le direzioni dal 20 dicembre fino al 6 gennaio, quando sarà nuovamente chiusa per consentire il prosieguo degli interventi.

Finora i lavori hanno interessato solo il tratto che costeggia la strada di San Michele: Più della metà dell’opera sarebbe stata completata, mentre il tratto finale – quello che conduce alla sede della Guardia di Finanza e prosegue in direzione dell’ospedale Moscati – è invece ancora fermo. Nel frattempo, la chiusura continua a gravare sulla viabilità. Il traffico ad Aversa resta un’emergenza quotidiana, soprattutto nelle ore di punta. E con via Nobel ancora interdetta al transito – un’arteria che avrebbe potuto alleggerire il flusso di veicoli – le strade si trasformano in un imbuto inevitabile, tra ingorghi, lunghe code e automobilisti esasperati.