Aversa, revoca vicesindaco. Matacena: “Pressing su una nomina, pronto al confronto con lui”

Dopo lo strappo politico, arriva la replica del sindaco di Aversa Franco Matacena. Ai nostri microfoni il primo cittadino risponde alle accuse dell’ex vicesindaco Alfonso Oliva, revocato dal suo incarico al termine del Consiglio comunale conclusosi anticipatamente per il venir meno del numero legale. Matacena spiega che la decisione si è resa necessaria a causa delle pressioni che, a suo dire, Oliva avrebbe esercitato per la nomina di una persona all’interno del Nucleo di Valutazione del Comune, organismo destinato a restare in carica per i prossimi tre anni. Il sindaco chiarisce inoltre che le dimissioni del coordinatore di Aversa Italia sarebbero arrivate circa venti minuti dopo la firma del decreto di revoca. Smentita, infine, l’ipotesi di una nomina di Federica Turco a vicesindaca. Matacena si dice infine disponibile a un confronto pubblico con Oliva, dopo l’invito lanciato dall’ex assessore ai nostri microfoni.

L’intervista al sindaco