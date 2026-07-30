Aversa, Oliva: “Già deciso di dimettermi. Aversa Italia in maggioranza, sindaco si confronti con me”

“Otto giorni fa avevo già annunciato le dimissioni”. Alfonso Oliva, ai microfoni di Teleclubitalia, ribadisce la propria versione dei fatti dopo la revoca firmata dal sindaco Francesco Matacena. L’ex vicesindaco sostiene di essere stato anticipato dal primo cittadino di “qualche secondo”, mentre stava inviando via Pec la propria lettera di dimissioni.

Il coordinatore di Aversa Italai spiega di aver invitato la maggioranza “a fare una riflessione, perché credo che non ci siano più i presupposti per continuare a governare”. Assicura che continuerà a vigilare sull’operato dell’amministrazione, nonostante non faccia più parte della squadra di governo: “Sarò sicuramente critico, come lo sono stato in questi ventiquattro mesi. Forse sono stato il grillo parlante, forse era per questo che la mia presenza era scomoda”. L’ex vicesindaco chiarisce inoltre che il consigliere Massimo Virgilio, eletto nella lista Aversa Italia, resterà in maggioranza e che non vi sarà alcun passaggio in minoranza. Poi, la richiesta di un confronto pubblico con il sindaco: “Lo invito pubblicamente a un confronto, affinché smentisca, parola per parola, quello che ho scritto”, ha sottolineato Oliva riferendosi al lungo post con cui ha spiegato le ragioni della rottura politica.

Le dichiarazioni di Oliva