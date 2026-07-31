Casaluce, completata la bonifica di via Piro Consortile: inaugurati la bacheca e il murales

Da simbolo di degrado a simbolo di rinascita. A Casaluce completata la bonifica del sito di via Piro Consortile, da cui sono stati rimossi circa 500 mila chilogrammi di rifiuti grazie all’intervento del Commissario unico per la bonifica della Terra dei Fuochi, il Generale Giuseppe Vadalà. Questa mattina lo svelamento della bacheca informativa, la seconda installata in provincia di Caserta, alla presenza della prefetta Lucia Volpe, del sindaco Luogo e delle autorità civili e militari.

Inaugurato anche il murales dell’artista Frenk, dedicato ai prodotti tipici del territorio e realizzato al di sotto del cavalcavia della strada provinciale SP335, in località Ponti della Valle. Alla cerimonia hanno partecipato anche i bambini del Grest, protagonisti con i loro disegni dedicati alla tutela del verde e dell’ambiente.

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